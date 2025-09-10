ТСН у соціальних мережах

У Польщі російський дрон влучив у будинок пенсіонерів, коли вони дивились новини про атаку РФ

Томаша і Аліцію Веселовських врятувало те, що вони були внизу у своїй вітальні перед телевізором, коли дрон влетів і зруйнував другий поверх їхнього будинку.

Зруйнований будинок у селі Вирики-Воля

Зруйнований будинок у селі Вирики-Воля / © polsatnews.pl

У селі Вирики-Воля біля Володави на сході Польщі російський дрон влучив у будинок пенсіонера Томаша Весоловського саме тоді, коли він разом з дружиною дивилися новини про безпілотники, що залетіли в польський повітряний простір.

Про це повідомляє Reuters.

Пенсіонеру Томашу Весоловському пощастило вижити, коли дрон врізався в його будинок, коли він дивився новини по телевізору про російські безпілотники, що влетіли в польський повітряний простір.

Весоловський був унизу, коли російський дрон врізався у верхню частину його будинку, зруйнувавши дах, пошкодивши спальню та розкидавши уламки по всьому саду.

«Я увімкнув телевізор, і всі новини були про цей масовий політ дронів, а через деякий час я почув, як пролітає літак… і раптом щось гримнуло, світильник впав зі стелі у вітальні на першому поверсі. Я вибіг на подвір’я і побачив, що весь дах розбитий на шматки, все було зруйновано», — розповів він.

Дружина Весоловського, Аліція, розповіла, що також вибігла надвір і побачила літак над головою. Вона задавалася питанням, чи їх бомбардують, чи хтось почне стріляти в неї. Ніхто з них не постраждав.

Уршуля Запржалук, сусідка, також чула рев літака над головою.

«Раптом я почула щось схоже на вибух. Я схопилася, мої ноги тремтіли… Я вийшла на балкон», — сказала вона. «Я побачила крізь дерева, що в сусіда зник дах».

Її власне подвір’я було вкрите сміттям, димар та деяка черепиця були пошкоджені, а вікно у господарській будівлі було розбите.

«Я просто боюся цієї війни (в Україні — ред.)», — сказала вона.

Вона згадала, як мати розповідала їй історії про Другу світову війну, і додала: «Краще, якщо вона до нас не дійде».

Зауважимо, що у селі Вирики-Воля до масової депортації 1944-46 років мешкало 336 українців.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.

Згодом стало відомо, що в Польщі знайшли ще й частини ракети. Союзники Варшави по НАТО називають інцидент серйозною провокацією для Європи та Альянсу.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі у збитті «шахедів».

