У Польщі розкритикували заяву Навроцького про ядерну зброю: що відомо
В уряді Польщі розкритикували президента Навроцького за самовільні заяви про «ядерний проєкт».
Президент Польщі Кароль Навроцький не координував із Кабінетом міністрів свою заяву щодо підтримки «ядерного проєкту» для країни.
Про це під час пресконференції повідомив речник польського уряду Адам Шлапка, Polsat News.
Адам Шлапка акцентував на важливості дотримання розподілу гілок влади у питаннях стратегічного значення. Він підкреслив, що потенційна ядерна програма є прерогативою виключно Ради міністрів.
Окрім внутрішнього законодавства, речник нагадав про зовнішньополітичні зобов’язання Варшави. Зокрема, Польща є учасницею міжнародних договорів, серед яких ключовим є Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), і будь-які дії держави мають відповідати цим нормам.
«Усі публічні заяви такого типу повинні бути дуже обережними, зробленими з великою розважливістю», — зазначив Адам Шлапка.
Що відомо про заяву Навроцького
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Навроцький заявив про необхідність розвитку власного ядерного потенціалу для безпеки країни на тлі загроз з боку Росії.
«Шлях до польського проєкту, до польського ядерного потенціалу, звісно з повагою до всіх міжнародних регуляцій, — це шлях, яким ми маємо йти. Ми — держава біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Росії до Польщі», — заявив він.
Згодом Міністр оборони Польщі Міхал Косиняк-Камиш заявив, що країна повинна інвестувати в розвиток власних дослідницьких і розробницьких можливостей у сфері ядерного потенціалу.