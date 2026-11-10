У Польщі розповіли, чому 24-річний Міхал міг влаштувати криваву стрілянину у Кракові: причини шокують

Місце стрілянини у Кракові / © Associated Press

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У Польщі триває розслідування щодо мотивів злочину стрільця з Кракова. Попередньо відомо, що у розслідуванні є «дуже сильна нитка правого екстремізму».

Про це пише польське видання onet.pl.

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Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек підтвердив, що під час обшуку помешкання стрільця з Кракова вдалось встановити, що підозрюваний відвідував сайти, пов’язані із Андеасом Брейвіком — організатором і виконавцем бійні у Норвегії у липні 2011 року, внаслідок якої загинуло 77 осіб і 240 отримали поранення.

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Також прапор Гадсдена раніше було знайдено в будинку Міхала Оксінського. Журек зазначив, що його використовували деякі американські праворадикальні групи в останні роки. Він з’явився, наприклад, під час штурму Капітолію у 2021 році.

Слідчі також відвідали робоче місце злочинця та виявили там символіку, яка, за словами міністра, також може вказувати на наявність праворадикального екстремізму.

«Якщо ми з’єднаємо крапки: у нього так багато зброї, і водночас він дивиться на своєму комп’ютері, читає про досягнення Брейвіка, тож у цьому випадку це дуже вагомі ознаки», — сказав він.

Водночас слідство розглядає інші версії щодо причин злочину.

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«Зловмисник не залишив жодного листа, жодного повідомлення, він помер у лікарні, тому ми маємо формулювати ці тези на основі зібраних нами доказів», — додав Журек.

Стрілянина у Кракові: що відомо

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.

У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських і нападник, дістали поранення.

Пізніше у квартирі нападника в Островці-Свентокшиському було знайдено три тіла. В неділю поліція підтвердила, що це батьки та молодша сестра стрільця. У понеділок поліція оголосила про смерть злочинця.

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