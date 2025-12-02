ТСН у соціальних мережах

Світ
421
3 хв

У Польщі розповіли, як насправді живуть українські біженці: подробиці

Стереотипи про українців у Польщі руйнуються: нові дослідження показують, як біженці інтегруються та активно живуть у польському суспільстві.

Дар'я Щербак
Українці в Польщі

Українці в Польщі / © Associated Press

Польща стала домом для понад мільйона українців, що втікають від війни. Однак нові дані, спростовують популярні міфи і дають справжнє уявлення про реальну ситуацію українців у сусідній країні.

Про це пише Єжи Вуйцік, засновник видання Sestry.eu для NV.

Міграція з України, яка розпочалась у лютому 2022 року, спершу виглядала як тимчасова кризова ситуація. Проте, з кожним роком це явище все більше нагадує довгостроковий процес соціальної адаптації. Останнє дослідження, проведене серед тисяч українців, що перебувають у Польщі, дає чітке уявлення про їхнє життя.

Незважаючи на початкові труднощі, більшість українців, які оселились у Польщі, активно інтегруються в суспільство. Дані свідчать, що більшість з них не покладаються на соціальні виплати, а працюють, вивчають польську мову і намагаються знайти своє місце в новій країні.

Основна частина доходів українців в Польщі походить від роботи. Найбільше мігрантів працюють у промисловості, торгівлі, гастрономії та адміністративних посадах — сферах, де попит на робочу силу є найбільшим. Хоча в Польщі українці часто працюють у галузях, де їхні кваліфікації не відповідають вимогам, це не знижує їхнього бажання інтегруватися та розвиватися.

Цікаво, що понад 45% жінок і понад 35% чоловіків, що приїхали до Польщі, мають вищу освіту. Проте визнання їхніх дипломів і кваліфікацій в Польщі проходить повільно, що призводить до того, що багато мігрантів працюють не за спеціальністю.

З огляду на це, важливим фактором є знання польської мови. Більшість українців заявляють, що добре володіють мовою, і цей процес здебільшого є результатом повсякденного життя: роботи, навчання дітей, сусідських та офіційних контактів.

Особливе місце в інтеграції займають соціальні відносини. Понад 70% українців повідомили, що мають знайомих серед поляків, до яких можуть звернутися за допомогою. Ці стосунки не обмежуються формальними контактами, а базуються на довірі, що робить їх більш ефективними у повсякденному житті.

Проте не все так ідеально: дослідження вказує на проблеми у сферах освіти, охорони здоров’я та психологічної допомоги. Великі навантаження на інституції часто призводять до труднощів у наданні необхідних послуг для мігрантів.

Попри труднощі, все більше українців розглядають можливість залишитись у Польщі на постійне проживання. Стабільна робота, освіта для дітей, знання мови та неможливість повернутися до небезпечних чи зруйнованих територій є основними факторами, які впливають на це рішення.

Для Польщі міграція з України стала потужним поштовхом для змін на ринку праці та в соціальній структурі. Українці займають все більше спеціалізованих посад, зокрема в технічних і сервісних сферах. Це є великою можливістю для модернізації польської економіки, якщо інституції зможуть забезпечити належне визнання кваліфікацій та адаптацію мігрантів.

Для України ж це, з одного боку, втрата висококваліфікованих кадрів у момент відновлення країни, але, з іншого боку, зростаюча діаспора може стати важливим ресурсом у майбутньому, зокрема через свої контакти та європейський досвід.

Нагадаємо, що закон про умови перебування українців у Польщі, ухвалений Сеймом, чекає на підпис президента Кароля Навроцького. Нові положення дозволяють змінити статус з тимчасового захисту на трирічний дозвіл на тимчасове проживання.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Душчик пояснив, що біженці, як і всі інші іноземці, матимуть доступ до прав на працю, освіту та соціальні виплати в залежності від легалізації перебування.

Оформлення зміни статусу здійснюватиметься онлайн через спеціальну систему, що автоматично передаватиме дані до воєводських управлінь. У разі збігу інформації, біженців запросять здати відбитки пальців та отримати посвідку на проживання на три роки.

