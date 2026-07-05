У Польщі розсекретять усі дані про військову допомогу Україні: що сталося

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про рішення розсекретити інформацію щодо всієї військової допомоги, наданої Україні упродовж 2022–2026 років.

Відповідну заяву він оприлюднив на платформі Х на тлі звинувачень з боку ультраправих політиків у нібито таємному передаванні Києву ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

За словами міністра, відповідне рішення було ухвалене після консультацій із прем’єр-міністром Дональдом Туском та з урахуванням суспільного інтересу.

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«Я наказав розсекретити всі дані про допомогу Україні за 2022–2026 роки», — наголосив Косіняк-Камиш.

Очільник оборонного відомства наголосив, що процес передачі військової техніки Україні розпочався ще за уряду партії «Право і справедливість» під керівництвом тодішнього міністра оборони Маріуша Блащака, а про кожен пакет допомоги інформувався президент країни.

Водночас Косіняк-Камиш повідомив, що доручив Службі військової контррозвідки з’ясувати, хто намагався оприлюднити секретні дані.

«Ми діємо в умовах війни на нашому кордоні; будь-яка дія проти польських національних інтересів загрожує безпеці польських жінок і чоловіків», — заявив міністр, пообіцявши притягнути винних до відповідальності незалежно від їхнього статусу чи наявності імунітету.

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Нагадаємо, раніше віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак заявив, що уряд Польщі міг таємно від парламенту передати Україні ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.

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