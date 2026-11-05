У Польщі штрафи зростуть до 10 разів: що зміниться для українців

У Польщі хочуть підвищити штафи / © Pexels

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У Польщі хочуть підняти штрафи. Уряд хоче збільшити нижню межу штрафів до десяти разів, а верхню – у п’ять разів. Це зроблено для того, щоб «пристосувати штрафи до поточної вартості грошей».

Про це повідомляє In Poland.

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У вівторок, 3 листопада, уряд обговорював проєкт поправки до Кримінального кодексу, яка передбачає реалістичну щоденну ставку штрафу в кримінальному провадженні.

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Як пояснив речник уряду Адам Шляпка, денні ставки штрафів за злочин зростуть з поточного мінімуму в 10 злотих до 100 злотих, а з максимуму в 2000 злотих до 10 000 злотих. Це не змінювалося з 1998 року, тому це просто пристосування до поточних потреб.

Це означає, що денна ставка штрафу становитиме не менше 100 злотих і не більше 10 000 злотих.

Розмір штрафу визначається важкістю скоєного злочину та майновим станом і рівнем доходу засудженого.

Водночас будуть скасовані положення, ухвалені у 2022 році, які визначали мінімальні ставки штрафів за конкретні правопорушення.

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Українці в Польщі — останні новини:

У Польщі різко скоротилася кількість українців із чинним статусом тимчасового захисту. Лише за місяць їх стало приблизно на 81 тисячу менше. Однак це не означає, що всі ці люди виїхали з країни. Частина втратила статус через нові вимоги до документів, а інші перейшли на альтернативні дозволи на проживання.

Уряд Польщі планує посилити вимоги до отримання громадянства, зокрема, для українців. Законопроєкт передбачає збільшення мінімального терміну легального проживання, необхідного для набуття громадянства, хоча конкретні строки поки не визначено. Ще претендентам пропонують підвищити мовні вимоги з рівня B1 до B2, запровадити тест на знання Польщі та декларацію про вірність державі. Також потрібно буде підтвердити доходи, наявність житла й податкове резидентство.

Крім того, у Польщі готують зміни до програми «800 Плюс», за якою сім'ї, зокрема, українські біженці, отримують 800 злотих щомісяця на дитину. Від 1 червня 2027 року виплати планують подовжувати автоматично, без щорічного повторного подання заяви, якщо обставини родини не змінилися. У польському уряді пояснюють, що це має скоротити бюрократію та спростити отримання допомоги.

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