У Польщі склали список своїх міст, які під найбільшим ризиком у разі війни з РФ

Польща на карті ризиків / © Associated Press

У звіті Банку національної економіки (BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego) визначено міста Польщі, які найбільше ризикують, якщо розпочнеться війна з Росією.

Про це пише польський Business insider.

Зазначається, що муніципалітети, розташовані навколо так званого Сувалського коридору, перебувають під відносно високою загрозою з боку ворожих військових операцій. Цей регіон навіть вважається однією з найбільш потенційно гарячих точок у всій Європі.

Сувалкський кордидо на карті / © Вікіпедія

У звіті BGK зазначається, що майже 1,3 мільйона поляків проживають у місцевих органах влади з ризиком вище середнього за всіма категоріями ризику, включаючи 169 місцевих органів влади, переважно у Люблінському, Підляському та Мазовецькому воєводствах. Найменш вразливі місцеві органи влади, найбільша кількість яких знаходиться у Великопольському воєводстві.

Адміністративний поділ Польщі / © Вікіпедія

Автори звіту також визначили міста, що перебувають у групі ризику, враховуючи контекст військової загрози, яку створює війна в Україні. Було зазначено, що заможні міста зі значним економічним значенням перебувають у відносній групі ризику.

До них належать великі міста, такі як Варшава, Краків та Вроцлав, а також менші центри, такі як Кросно та Остроленка.

За даними BGK, найвищий рівень загрози становлять Варшава та Гданськ, оскільки вони розташовані відносно близько до кордону та мають ключове значення для економіки та політичної стабільності країни.

