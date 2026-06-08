У Польщі спалахнув скандал через заяву про УПА: чиновника вимагають звільнити

Польща / © Unsplash

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У Польщі виник гучний політичний скандал після висловлювань заступника міністра науки Анджея Шептицького, який порівняв Українську повстанську армію (УПА) з польським антикомуністичним підпіллям. Заява урядовця викликала різку критику серед політиків та експертів, а також спровокувала чергову хвилю дискусій щодо складних сторінок польсько-української історії.

Про це повідомляють польські видання RMF24 та Onet.

Заява Шептицького про УПА — що сказав

В інтерв’ю радіостанції TOK FM Анджей Шептицький зазначив, що УПА, попри суперечливі історичні моменти, вела боротьбу за незалежність України та протидіяла радянському режиму. Він назвав цю діяльність «безнадійною боротьбою» у контексті тогочасних реалій.

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Окрім цього, урядовець охарактеризував бійців УПА як «своєрідних українських незламних солдатів», використавши аналогію до польського терміна «прокляті (незламні) солдати», яким у Польщі називають учасників антирадянського підпілля.

Такі паралелі обурили представників польської влади. Зокрема, керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач назвав подібні порівняння абсолютно неприйнятними. Він заявив, що УПА — це «бандити й убивці», і висловив переконання, що після таких слів Шептицький має піти у відставку з урядової посади.

Водночас лідерка партії «Польща 2050» (Polska 2050) Катажина Пелчинська-Наленч, чию політсилу представляє заступник міністра, повідомила, що планує особисто обговорити цей інцидент із чиновником. Вона визнала висловлювання Шептицького «надзвичайно невдалими», проте виступила проти його звільнення, зауваживши, що посадовець виконує «багато доброї та складної роботи».

Скандал України з Польщею через УПА — останні новини

Нагадаємо, наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв центру спецоперацій «Північ» ім’я Героїв УПА. Це рішення обурило Польщу. У відповідь польський лідер Кароль Навроцький заявив, що Зеленського позбавлять Ордена Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

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Водночас прем’єр Дональд Туск закликав Київ цінувати відносини з Варшавою та самим шукати вихід із цього конфлікту. Він підкреслив, що допомогу від Польщі Україні не варто сприймати як щось гарантоване.

Крім того, Владислав Косіняк-Камиш закликав Україну вшановувати сучасних героїв, а не УПА. Він зазначив, що не розуміє, чому багато українців бачать в УПА лише символ боротьби з Радянським Союзом і чому під час війни в країні «шукають символи мужності та непохитності» саме серед повстанців.

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