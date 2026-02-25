У Польщі "спалили" підземні переходи з Білорусі: що відомо про нову тактику Кремля

Мігранти у Польщі / © The Telegraph

Росія у межах гібридної війни проти Заходу може використовувати нові методи для переправлення мігрантів до Європи. За даними польських чиновників, нелегальні переходи через кордон з Білоруссю здійснювалися, зокрема, через підземні тунелі.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Йдеться про схему, у якій Мінськ, що перебуває під сильним впливом Кремля, нібито залучив фахівців із Близького Сходу для проєктування таких підземних маршрутів. У Варшаві вважають, що ці дії стали черговим етапом тиску на країни ЄС через міграційну кризу, яку Росія і Білорусь використовують як інструмент політичного впливу.

Польська прикордонна служба повідомила, що протягом 2025 року виявила щонайменше чотири тунелі під кордоном із Білоруссю. За словами представників відомства, сучасні системи спостереження, зокрема тепловізори та електронні датчики, дозволили оперативно реагувати навіть на підземні спроби незаконного перетину.

Тунелі під Польсько - Білоруським кордоном. / © The Sun

Один із найбільших тунелів був знайдений поблизу села Наревка на сході Польщі. За даними влади, через нього переправили близько 180 мігрантів, переважно з Афганістану та Пакистану. Більшість із них затримали після перетину кордону.

За інформацією польських служб, висота підземного ходу становила приблизно 1,5 метра. Вхід із білоруського боку був прихований у лісовій місцевості. Тунель простягався приблизно на 50 метрів у напрямку Білорусі та ще на 10 метрів у бік Польщі. Конструкція мала бетонні укріплення, що свідчить про професійне виконання.

Експерти з безпеки зазначають, що подібні інженерні рішення раніше використовувалися у конфліктах на Близькому Сході. Водночас немає однозначних доказів, які б підтверджували участь конкретних організацій. Польські чиновники наголошують, що відповідальність за ситуацію покладають насамперед на владу Білорусі.

У Варшаві вважають, що поява тунелів свідчить про зростання ефективності прикордонного контролю, через що організатори нелегальної міграції шукають нові способи обходу бар’єрів. Польща вже побудувала понад 200 кілометрів інженерних споруд і систему відеоспостереження на кордоні з Білоруссю.

Що передувало

Міграційна криза на східному кордоні ЄС триває ще з 2021 року. Країни Євросоюзу звинувачують Мінськ у свідомому використанні потоків мігрантів для дестабілізації регіону та тиску на Європу.

Після початку повномасштабної війни проти України Росія та Білорусь, за оцінками західних аналітиків, активізували різні інструменти гібридного впливу. Серед них — кібератаки, диверсії, підпали, інформаційні кампанії та спроби створити соціальну напругу у країнах НАТО.

Також фіксуються спроби використання повітряних куль із контрабандою для перевірки систем безпеки та створення хаосу у повітряному просторі. Спочатку такі випадки реєструвалися у Литві, однак згодом почали частіше траплятися і в Польщі.

Польська влада заявляє, що здатна оперативно виявляти підземні маршрути та ліквідовувати їх. Водночас у ЄС визнають: після перекриття одного каналу нелегальної міграції організатори швидко шукають альтернативні шляхи, що робить ситуацію довготривалим викликом для безпеки регіону.

Раніше ми писали, що підготовка нових спільних військових навчань Росії та Білорусі знову викликає занепокоєння в Україні та серед західних союзників. У Києві наголошують, що подібні маневри вже використовувалися Кремлем як прикриття для накопичення військ напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року. На цьому тлі повідомлення про можливе розміщення ракет, приховану мобілізацію та активність російських військових на території Білорусі змушують експертів оцінювати ризики нового загострення на північному напрямку.