Доповнено додатковими матеріалами

У Польщі затримали агента російської військової розвідки. Його підозрюють у підготовці терактів у трьох країнах Євросоюзу з використанням начинених вибухівкою консервних банок.

Про це повідомила Gazeta Wyborcza із посиланням на джерела.

Поінформовані про висновки Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки Польщі співрозмовники повідомили, що військова розвідка Росії готувала теракти з використанням дронів і банок, у яких замість кукурудзи «був потужний вибуховий матеріал».

«Ми отримали інформацію про чергову операцію російської розвідки — цього разу на території Литви, Польщі та Німеччини. З наших висновків випливає, що ГРУ ввезла до Польщі дві непримітні банки, які можна знайти у продуктових магазинах», — йдеться у статті.

За інформацією видання, зокрема теракт планувався на кладовищі у польському Лодзі. Такі самі начинені вибухівкою консервні банки знайшли і на кладовищі у Литві.

Затриманий також перевозив компоненти для безпілотників та SIM-картки між Польщею, Литвою та Німеччиною.

Польська прокуратура планує завершити розслідування справи до кінця цього року.

До слова, керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко застеріг, що Росія може спробувати зайти на територію Польщі, заславши туди диверсійно-розвідувальні групи. Головна мета (як і операцій з дронами у небі країн НАТО) — перевірка реакції Альянсу та його «міцності». Москва також прагне налякати суспільства Європи та зменшити підтримку України.