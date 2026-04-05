У Польщі стався напад на українок: конфлікт потрапив на відео

У місті Познань у Польщі ставсянапад на українок, який супроводжувався ксенофобськими висловлюваннями. Наразі обставини події перевіряються.

Відео конфлікту поширюється у соцмережах, передає видання inPoland.

На відео зафіксовано жінку, яка поводиться агресивно та вигукує образи на національному ґрунті. Вона, зокрема, закликає українок залишити країну та виголошує гасла на кшталт «Польща для поляків».

Згідно з описом до ролика, інцидент стався 4 квітня близько 23:00 неподалік замку. Спершу жінка чіплялася до двох дівчат віком орієнтовно 14–15 років. Пізніше до ситуації втрутилася інша жінка, яка намагалася їх захистити, однак агресія нападниці переключилася і на неї, а також на ще одну українку, яка почала знімати подію.

На записі також видно фізичне протистояння. За словами однієї з учасниць, жінка хапала її за волосся, подряпала та переслідувала після спроби втекти.

Наразі вся інформація ґрунтується на повідомленнях у соцмережах і потребує офіційного підтвердження. Також перевіряються дані про можливу відмову поліції прийняти заяву від постраждалих.

Водночас на оприлюднених кадрах помітні ознаки агресивної поведінки та висловлювання, які можуть свідчити про ксенофобський характер інциденту. Також не виключено, що жінка могла перебувати у стані сп’яніння, однак ця інформація не підтверджена.

Станом на зараз офіційних коментарів від правоохоронців немає, обставини події уточнюються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в одній із країн ЄС масово нападають та цькують українців. Якщо раніше правоохоронці фіксували лише поодинокі випадки проявів агресії на рік, то нині йдеться про десятки інцидентів, значна частина яких — це жорстоке фізичне насильство.