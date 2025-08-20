У Польщі стався загадковий вибух: уламки розкидало біля кордону з Україною

Прапор Польщі

В Польщі, а саме в селі Осіни Люблінського воєводства, що межує з Україною, стався вибух невідомого предмета. Минулося без постраждалих, однак було пошкоджено житлові та господарські будівлі.

Про це повідомила місцева поліція та оперативне командування Збройних Сил Польщі.

«Ми намагаємося встановити, що це міг бути за об’єкт. Поліція і пожежники перебувають на місці події», — повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, предмет впав на кукурудзяне поле, після чого стався вибух.

«Під час розслідування ми виявили металеві та пластикові частини невідомого предмета на незабудованій території. Пошкоджено господарську будівлю: вибило вікна та пошкодило двері», — йдеться в повідомленні.

Що кажуть військові

Територію оточили, розслідування ведеться під наглядом прокурора. До роботи залучили військових та спеціалізовані служби.

Військові запевняють, що порушень повітряного простору Польщі тієї ночі не зафіксували.

«Після попереднього аналізу радіолокаційних записів минулої ночі не було зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ані з боку України, ані з боку Білорусі», — повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.

Попередньо, об’єкт може бути частиною старого двигуна з пропелером.

«Інформацію про виявлення уламків передано до Центру повітряних операцій — Командування повітряного компоненту. На місці події працюють солдати Військової поліції, які проводять детальний аналіз», — уточнили у військових.

