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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі суд ухвалив рішення щодо нападників на українську пару: що відомо

У Польщі відправили під варту фігурантів справи про побиття української родини.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Суд

Суд / © Pexels

У Польщі взяли під варту двох чоловіків, причетних до резонансного нападу на пару з України, однак крапку у справі ставити зарано. Поки двоє фігурантів чекатимуть на суд за ґратами, їхнього третього спільника досі намагаються розшукати польські правоохоронці.

Про застосування запобіжного заходу в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач.

Служителі феміди повністю пристали на позицію обвинувачення та відправили затриманих під арешт на 90 днів.

«Суд повністю врахував аргументи прокуратури і застосував до обох підозрюваних запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на три місяці», — повідомив Длубач.

Наразі розслідування триває. Польська поліція продовжує оперативно-розшукові заходи для встановлення місцеперебування та затримання третього учасника злочину.

Поляки нападають на українців — останні новини

Нагадаємо, у польському Вроцлаві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті молодої пари з України. Затриманим 27 і 45 років. За даними поліції, обидва раніше були засуджені за різні правопорушення. Одного з підозрюваних затримали співробітники контртерористичного підрозділу, коли той намагався виїхати з Вроцлава.

Також у Польщі за останні пів року значно почастішали випадки нападів на українських біженців та підлітків.

На початку липня у Плоцьку дорослий поляк напав на двох українських підлітків в автобусі через те, що вони розмовляли між собою рідною мовою. Чоловік вимагав говорити в Польщі польською, поводився агресивно, вдарив 15-річного хлопця в обличчя та виштовхнув підлітків із транспорту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1139
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