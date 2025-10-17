У Польщі суд звільнив з-під варти українця, підозрюваного у підриві Північних потоків

Зруйнований газопровід "Північний потік 2" / © скриншот з відео

Реклама

У п’ятницю, 17 жовтня, Окружний суд у Варшаві ухвалив рішення не видавати 49-річного українця Володимира Ж., якого розшукує Німеччина у зв’язку з вибухами на газопроводі «Північний потік» у 2022 році. Підозрюваного також звільнили з-під варти.

Про це повідомляє Polskie Radio 24.

Суддя мотивував своє рішення тим, що німецька сторона надіслала дуже обмежену інформацію та недостатньо доказів для того, щоб виконати ордер на арешт українця.

Реклама

При цьому він додав, що Окружний суд Варшави не має юрисдикції визначати, чи був підсудний співучасником підриву трубопроводів «Північний потік 1» та «Північний потік 2», а також оцінювати його вину чи невинуватість.

«Запит німецької влади про екстрадицію Володимира Ж. не слід задовольняти… Предметом цього провадження є не встановлення того, чи вчинив він діяння, яке йому інкримінує німецька сторона, а лише те, чи може таке діяння бути підставою для виконання Європейського ордера на арешт», — заявив суддя після ухвалення рішення на судовому засіданні, яке відбувалося у закритому режимі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав рішення суду справедливим. «Справу закрито», — написав він на платформі X.

Раніше польський прем’єр заявив, що Варшава не бачить сенсу видавати українця, оскільки головною проблемою для Європи була не ліквідація газогону, а сам факт його будівництва.

Реклама

Нагадаємо, українець Володимир Ж. був затриманий у польському Прушкові наприкінці вересня за європейським ордером на арешт, виданим німецьким судом.

Німецькі правоохоронці звинуватили затриманого в тому, що він у вересні 2022 року вийшов у Балтійське море на яхті з Ростока, а потім заклав вибухівку на підводному газопроводі. У Німеччині йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Колишній інструктор з дайвінгу Володимир Ж. своєї провини не визнає і стверджує, що у вересні 2022 року перебував в Україні.