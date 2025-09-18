У Польщі судитимуть двох українців: що вони накоїли

Локомотив

Реклама

Двоє українських машиністів нелегально перевозили до Польщі українців у локомотивах. Їх викрили польські прикордонники.

Про це повідомило RMF24.

Як розповів речник прикордонного підрозділу, лейтенант Пьотр Закелаж, прикордонники в Медиці виявили цю операцію у 2024 році. У зв’язку з цією справою в Польщі арештували двох українських машиністів. Їх звинуватили в участі в організованій злочинній групі та організації незаконного перетину кордону з Польщею.

Реклама

За словами Марти Пентковської, речниці окружної прокуратури в Перемишлі, машиністам поїздів загрожує до восьми років позбавлення волі. Чоловіки не визнали звинувачень. Проти них буде подано обвинувальний акт до суду.

Під час розслідування польські правоохоронці встановили, що підозрювані отримували щонайменше $10 тисяч доларів за кожну переправлену особу. Речниця прокуратури зазначила, що справа триває і не можна виключати подальших арештів.

За словами речника прикордонників, у зв’язку з цією справою також затримано двох громадян України, які в’їхали до ЄС у локомотивах українських машиністів. Чоловіків затримали в Польщі і звинуватили в незаконному перетині кордону з використанням обману та у співпраці з іншими особами. Обидва чоловіки визнали звинувачення й пояснили, що причиною їхніх дій було уникнення призову до армії.

Нагадаємо, в Україні планують впровадити кримінальну відповідальність за спроби нелегально виїхати за кордон в умовах воєнного стану поза пунктами пропуску. Крім того, передбачається доповнити статтю Кримінального кодексу 332 пунктом «Порушення призовником, військовозобов’язаним встановленого строку перебування за межами України».