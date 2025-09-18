ТСН у соціальних мережах

У Польщі судитимуть двох українців: що вони накоїли

Машиністам поїздів загрожує до восьми років позбавлення волі, чоловіки не визнали звинувачень. Проти них буде подано обвинувальний акт до суду.

Світлана Несчетна
Локомотив

Двоє українських машиністів нелегально перевозили до Польщі українців у локомотивах. Їх викрили польські прикордонники.

Про це повідомило RMF24.

Як розповів речник прикордонного підрозділу, лейтенант Пьотр Закелаж, прикордонники в Медиці виявили цю операцію у 2024 році. У зв’язку з цією справою в Польщі арештували двох українських машиністів. Їх звинуватили в участі в організованій злочинній групі та організації незаконного перетину кордону з Польщею.

За словами Марти Пентковської, речниці окружної прокуратури в Перемишлі, машиністам поїздів загрожує до восьми років позбавлення волі. Чоловіки не визнали звинувачень. Проти них буде подано обвинувальний акт до суду.

Під час розслідування польські правоохоронці встановили, що підозрювані отримували щонайменше $10 тисяч доларів за кожну переправлену особу. Речниця прокуратури зазначила, що справа триває і не можна виключати подальших арештів.

За словами речника прикордонників, у зв’язку з цією справою також затримано двох громадян України, які в’їхали до ЄС у локомотивах українських машиністів. Чоловіків затримали в Польщі і звинуватили в незаконному перетині кордону з використанням обману та у співпраці з іншими особами. Обидва чоловіки визнали звинувачення й пояснили, що причиною їхніх дій було уникнення призову до армії.

Нагадаємо, в Україні планують впровадити кримінальну відповідальність за спроби нелегально виїхати за кордон в умовах воєнного стану поза пунктами пропуску. Крім того, передбачається доповнити статтю Кримінального кодексу 332 пунктом «Порушення призовником, військовозобов’язаним встановленого строку перебування за межами України».

