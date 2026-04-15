У Польщі судитимуть українця, який жорстоко катував 11-місячного сина та всю родину

У Польщі заарештували багатодітного батька-тирана з України

У Польщі 29-річному українцю за жорстоке поводження зі своїм 11-місячним сином загрожує до 20 років позбавлення волі.

Про це пише RMF24.pl.

Місяць тому мати доставила маленького хлопчика до лікарні в Познані з численними травмами голови та ніг. Було встановлено, що він міг стати жертвою домашнього насильства. Батька дитини, 29-річного громадянина України, було заарештовано.

Зібрані докази дозволили висунути батькові дитини звинувачення у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та жорстокому поводженні. Мати була допитана як свідок.

29-річного чоловіка також притягнуть до відповідальності за жорстоке поводження з дружиною та їхніми чотирма іншими дітьми — дівчатками віком від 3 до 6 років.

Українець визнав себе винним. Він проживає в Польщі з березня 2024 року. 29-річного чоловіка взяли під варту на три місяці. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

