У Польщі та Румунії лунає повітряна тривога через загрозу російських дронів

Повітряна тривога через «Шахеди» / © ТСН.ua

Надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.

Про це повідомляє Digi24.

Надвечір 13 вересня Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії надіслала попередження для північної частини повіту Тулча «про ймовірність падіння об’єктів з повітряного простору».

Орієнтовна тривалість повітряної тривоги, за їх попередніми даними, становить приблизно 90 хвилин.

Та ж сама ситуація сталась і в Польщі. Близько 19:15 повітряна тривога була оголошена на cході Польщі.

Про небезпеку з повітря попередили повіти Люблінського воєводства.

У Румунії перехопили російський Shahed

У Румунії під час тривоги Повітряні сили перехопили російський ударний дрон типу Shahed, який залетів у повітряний простір країни.

За даними румунських медіа, о 18:12 у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Два літаки F-16 повітряних сил Румунії підняли у небо.

Винищувачі зафіксували безпілотник та перехопили його близько 19 години вечора над Дунаєм.

«Безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення. Ситуацію контролюють румунські повітряні та радіолокаційні сили», — повідомили у Міноборони країни.

У міноборони заявили, що територія Румунії не є «обʼєктом атак для Росії».

Раніше повідомлялось, що Польща підняла авіацію і закрила аеропорт Любліна через російські дрони над Україною.