У Польщі терміново евакуювали людей з аеропорту: що сталося

Аеропорт Шопена у Варшаві

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У Польщі у варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена оголосили часткову термінову евакуацію.

Про це повідомляє польське видання TVN24.

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За даними правоохоронців, евакуацію оголовили через загрозу вибуху. Тривожний сигнал надійшов увечері.

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«За кілька хвилин до 19:00 поліція отримала інформацію про покинутий багаж. Прикордонники зараз проводять піротехнічну розвідку. Людей евакуювали з терміналів відправлення А та Б, а також з терміналу прибуття біля входу А1», — заявив представник Головного управління поліції Варшави Павел Хмура.

Він також додав, що через перевірку влада тимчасово призупинила рух приватного транспорту біля термінала відправлення, залишивши проїзд лише для міських автобусів.

Інформацію про проведення перевірки підтвердили й у самій авіагавані. Представник пресслужби аеропорту імені Шопена Пьотр Рудзький повідомив виданню tvnwarszawa.pl.

«Частину терміналу евакуювали через залишений багаж», — сказав він, зазначивши, що ідентифікація речей триває.

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Точну кількість евакуйованих пасажирів та працівників аеропорту адміністрація та правоохоронці наразі не уточнили.

Нагадаємо, Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Відповідне рішення ухвалив польський уряд.

Також через постійну повітряну загрозу з боку Російської Федерації Польща запроваджує тимчасову зону обмеження польотів уздовж східного кордону з Україною та Білоруссю.

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