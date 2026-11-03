У Польщі терміново закрили аеропорт через загрозу вибуху на борту літака: подробиці

Літак. / © Pixabay

Реклама

Сьогодні аеропорт «Варшава-Модлін» у Польщі тимчасово припинив роботу після незапланованої посадки літака через повідомлення про можливу вибухівку на борту.

Про це повідомив речник аеропорту Адам Шабловський у коментарі RMF24.

Реклама

Зазначається, що літак Boeing 737 MAX виконував рейс із Лондона і мав приземлитися в аеропорту імені Шопена, На борту перебувала 181 людина. Під час посадки літак мав близько 3,7 тонни пального. Після приземлення його відвели до спеціально визначеного місця. Окрім того, аеропорт тимчасово закрили, а до роботи залучили екстрені служби та піротехніків.

Реклама

Фахівці перевіряли літак і багаж пасажирів. Згодом людей евакуювали та доправили до зали прильотів, де вони чекали на подальші рішення.

Близько полудня адміністрація аеропорту повідомила про відновлення роботи. Частина термінала залишилася закритою, однак це вже не перешкоджало відновленню авіарейсів.

«Надзвичайний стан повністю скасовано. Усі зони аеропорту зараз відкриті, і ми можемо сказати, що ми повністю функціонуємо. Перший літак вже приземлився. Пасажири готуються до кількох вильотів», — сказав генеральний директор аеропорту Модлін Яцек Ковальський у коментарі Polsat News.

Він додав, що єдиний літак, який було перенаправлено, приземлився в Познані.

Реклама

За його словами, сапери прикордонної служби ретельно обстежили літак — перевірили і пасажирський салон, і вантажний відсік. Оскільки аеропорт відновив роботу, то жодних небезпечних предметів на борту не виявили, наголосив він.

Загроза для Польщі — що відомо

Польща посилює охорону кордону на ділянці з Калінінградською областю РФ через попередження розвідки про можливі диверсії та активізацію російських підривних операцій у Європі. Серед потенційних загроз розглядають навіть спроби силового прориву через державний кордон. Для протидії можливим загрозам Сили територіальної оборони оголосили про створення спеціального прикордонного компонента.

Водночас Financial Times пише про те, що у східних регіонах Польщі дедалі більше уваги приділяють підготовці до можливих російських атак. Місцеві жителі звикають до повітряних тривог, військової авіації в небі та попереджень про небезпеку. Влада посилює протиповітряну оборону й облаштовує укриття. Особливо відчутні ці зміни в Любліні, який розташований приблизно за 100 кілометрів від українського кордону.

Новини партнерів

Новини партнерів