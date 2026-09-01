У Польщі тест ДНК розкрив моторошний злочин, який стався 24 роки тому

У Польщі тест ДНК допоміг розкрити злочин / © Unsplash

Реклама

У Польщі за допомогою тесту ДНК вдалось розкрити моторошний злочин, який стався 24 роки тому. Підозрюваного уже затримала поліція.

Про це пише польське видання onet.pl.

Реклама

Що відомо про злочин, який стався 24 роки тому

Зґвалтування 43-річної жінки невідомим на той час злочинцем сталося навесні 2002 року в околицях Ченстохови.

Реклама

На місці події було зафіксовано всі сліди. Незважаючи на низку заходів, вжитих під час розслідування, яке тривало на той час, поліцейським не вдалося встановити винуватця.

Справу було закрито через те, що винуватця не вдалося встановити, проте поліцейські про неї не забули. Ним продовжували цікавитися слідчі з Кримінального відділу Міського управління поліції в Ченстохові та так званого «Архіву X» Кримінального відділу Воєводського управління поліції в Катовіце. Проведений ними детальний аналіз матеріалів справи дозволив встановити, що злочинець — 52-річний чоловік.

Затримання підозрюваного через 24 роки

У вівторок, 25 серпня, чоловіка було виявлено та затримано поліцейськими з Ченстохови в одній із квартир у Щецині. Про успішну операцію поліцейські повідомили у вівторок, 1 вересня.

Після затримання у підозрюваного було взято зразок для аналізу ДНК. Як з’ясувалося, генетичний профіль збігався з встановленим на той час профілем ДНК злочинця.

Реклама

52-річному чоловікові були висунуті звинувачення у зґвалтуванні, розбої та заподіянні тілесних ушкоджень потерпілій жінці.

На клопотання прокурора, на підставі зібраних доказів, суд ухвалив рішення про попереднє ув’язнення чоловіка.

Нагадаємо, у Польщі дисциплінарний суд розгладає справу «голого прокурора», який без одягу біг містом, щоб купити пиво, домагався до жінок, зокрема і суддів. 2021 року його відсторонили від роботи, проте він отримує половину своєї зарплати.

Новини партнерів

Новини партнерів