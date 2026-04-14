- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2539
- Час на прочитання
- 1 хв
У Польщі трагічно загинула 26-річна українка: що відомо
Життя українки, яка впала з самоката у Польщі, врятувати не вдалося.
У польському місті Люблін трагічно загинула 26-річна українка. Вона впала з електросамоката під час нічної поїздки. Медики боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося.
Про це повідомляє tvn24.
Що відомо про інцидент
Аварія сталася в ніч проти суботи, 11 квітня, близько 02:00. За попередніми даними поліції, жінка, яка приїхала з Мазовецького воєводства, рухалася житловою дорогою, викладеною бруківкою.
Як повідомили правоохоронці, у певний момент вона різко загальмувала, втратила рівновагу та впала. Унаслідок падіння жінка зазнала тяжких травм.
Постраждалу терміново госпіталізували до лікарні в Любліні. Там медики намагалися врятувати її життя. На жаль, потерпіла померла у медзакладі.
Відомо, що на місці події працювали співробітники дорожньої поліції та експерт з реконструкції ДТП, а про інцидент повідомили прокуратуру. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Раніше 28-річний українець загинув на заводі у польському місті Млява. Він намагався усунути несправність обладнання і опинився всередині механізму, який у цей момент запустив інший працівник. Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення правил охорони праці та ненавмисного вбивства. Відомо, що чоловік працював на підприємстві близько п’яти років. У нього залишилося троє малолітніх дітей.