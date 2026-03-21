Пожежа у Польщі забрала життя чотирьох чоловіків / Ілюстративне фото

Реклама

У столиці Польщі сталася моторошна трагедія, яка забрала життя українських громадян. У суботу, 21 березня, під час виконання ремонтних робіт у варшавській дільниці Урсинув спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули четверо робітників.

Про деталі смертельного інциденту кореспонденту «Укрінформу» повідомила пресслужба варшавської поліції.

Пожежа на будівництві: що відомо

За попередніми даними правоохоронців, вогонь швидко охопив приміщення, де працювала ремонтна бригада. На жаль, врятувати чотирьох осіб не вдалося. У поліції Варшави офіційно підтвердили, що двоє із загиблих є громадянами України.

Реклама

Ще один українець, який перебував на місці події, вижив, однак отримав травми — його терміново доправили до місцевої лікарні. Наразі польські слідчі продовжують працювати на місці трагедії, щоб встановити всі обставини та точну причину займання.

Загибель українців за кордоном: останні трагічні випадки

Це вже не перша жахлива звістка з Польщі цього тижня. У понеділок, 16 березня, у місті Млява на заводі з переробки пластмаси загинув 28-річний українець. Чоловік, який пропрацював на підприємстві близько п’яти років, зайшов усередину обладнання, щоб усунути засмічення на виробничій стрічці. У цей момент інший працівник помилково запустив механізм.

Тіло загиблого знайшли лише опівночі наступного дня. Без батька залишилися троє маленьких дітей. Польська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ненавмисного вбивства та порушення правил охорони праці.

Трагічні новини надходять і з інших країн Європи. Так, у місті Корк (Ірландія) просто на вулиці жорстоко зарізали 31-річного українця. Увечері чоловік вийшов до магазину, де на нього напали невідомі та завдали тяжкого ножового поранення. Потерпілий зміг самостійно дійти додому, але знепритомнів і помер ще до приїзду медиків.

Реклама

Місцева поліція розслідує інцидент як умисне вбивство: відкрито оперативний штаб, слідчі проводять поквартирний обхід і вилучають записи з камер відеоспостереження.