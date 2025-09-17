У Польщі ухвалили новий закон для українців: що він передбачає

Українці у Польщі / © Associated Press

Реклама

Польський Сенат підтримав новий закон, який регулює перебування іноземців та надання допомоги громадянам України. Документ, який вже був схвалений Сеймом, тепер очікує підпису президента Кароля Навроцького.

Про це пише «Польське радіо».

Проєкт був розроблений після того, як президент наклав вето на попередню ініціативу щодо статусу українців.

Реклама

Новий закон передбачає, що легальність перебування українських біженців у Польщі буде продовжено до 4 березня 2026 року. Це пов’язано з терміном дії відповідного рішення Ради ЄС.

Крім того, документ посилює контроль за наданням соціальної допомоги. Зокрема, виплати за програмою «800+» будуть пов’язані з професійною діяльністю дорослих та відвідуванням дітьми польських шкіл. Виняток становитимуть батьки дітей з інвалідністю.

Також закон запроваджує обмеження на отримання деяких медичних послуг для дорослих українців, що стосується певних програм реабілітації та стоматологічного лікування.

Нагадаємо, Кароль Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України. З його слів, допомога 800+ повинна надаватися виключно тим, то працевлаштовується в Польщі.

Реклама

Згодом Уряд Польщі представив новий проєкт закону про допомогу українським біженцям, у якому врахував зауваження президента Кароля Навроцького, який наклав вето на попередню версію.

Наразі відомо, що Рада ЄС ухвалила концепцію для українських переселенців, яка передбачає їхнє поступове повернення до України та реінтеграцію, а також можливість переходу на інші форми проживання, коли умови стануть безпечними.