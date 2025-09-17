У Польщі український блогер принижував безхатченків: як відреагувала Мережа

Безхатченко

Український інфлюенсер принижував безхатченків у Щецині (Польща), пропонуючи їм алкоголь і сигарети. Кадри він публікував у Мережі, зіткнувшись із хейтом з боку користувачів.

Про це пише inPoland.

Деталі інциденту

Молодик розмістив на сторінці в Instagram відео, на якому він розкидає сигарети на вулицях Щецина. В такий спосіб він «пригощав» ними безхатченків, які його попросили. Також він нібито роздавав їм пляшки з алкоголем.

«Відео викликало неабияке обурення користувачів. Експерти одноголосні у своїх оцінках: це патостримінг. Подібні відео мають на меті розширити аудиторію та здобути популярність на основі страждань чи хвороб інших людей», — йдеться у матеріалі.

Користувачі вважають, що потрібно ввести правові норми для припинення публікації такого контенту. Наразі найефективнішим інструментом є скарги на платформах, де він був опублікований, включно з YouTube, Instagram, TikTok і Facebook.

Після шквалу негативних реакцій та уваги з боку щецинського депутата українець видалив відео.

