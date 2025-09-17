- Дата публікації
У Польщі український блогер принижував безхатченків: як відреагувала Мережа
Опубліковані кадри, на яких зафіксовано знущання з безхатченків, спричинили хвилю обурення серед людей.
Український інфлюенсер принижував безхатченків у Щецині (Польща), пропонуючи їм алкоголь і сигарети. Кадри він публікував у Мережі, зіткнувшись із хейтом з боку користувачів.
Про це пише inPoland.
Деталі інциденту
Молодик розмістив на сторінці в Instagram відео, на якому він розкидає сигарети на вулицях Щецина. В такий спосіб він «пригощав» ними безхатченків, які його попросили. Також він нібито роздавав їм пляшки з алкоголем.
«Відео викликало неабияке обурення користувачів. Експерти одноголосні у своїх оцінках: це патостримінг. Подібні відео мають на меті розширити аудиторію та здобути популярність на основі страждань чи хвороб інших людей», — йдеться у матеріалі.
Користувачі вважають, що потрібно ввести правові норми для припинення публікації такого контенту. Наразі найефективнішим інструментом є скарги на платформах, де він був опублікований, включно з YouTube, Instagram, TikTok і Facebook.
Після шквалу негативних реакцій та уваги з боку щецинського депутата українець видалив відео.
Раніше ми розповідали історію про чоловіка, який був безхатьком, а став мільйонером.
Йдеться про Майкла Брендона Поупа з Лас-Вегаса. Він пройшов шлях від безхатченка до успішного підприємця, який заробляє сотні тисяч доларів на рік. Це приклад неймовірної стійкості.
Примітно, що у 26 років хлопець без вищої освіти кардинально змінив своє життя. Ба більше, він забезпечив майбутнє для своєї родини, яка свого часу втратила все.