Світ
296
У Польщі український блогер принижував безхатченків: як відреагувала Мережа

Опубліковані кадри, на яких зафіксовано знущання з безхатченків, спричинили хвилю обурення серед людей.

Безхатченко

Український інфлюенсер принижував безхатченків у Щецині (Польща), пропонуючи їм алкоголь і сигарети. Кадри він публікував у Мережі, зіткнувшись із хейтом з боку користувачів.

Про це пише inPoland.

Деталі інциденту

Молодик розмістив на сторінці в Instagram відео, на якому він розкидає сигарети на вулицях Щецина. В такий спосіб він «пригощав» ними безхатченків, які його попросили. Також він нібито роздавав їм пляшки з алкоголем.

«Відео викликало неабияке обурення користувачів. Експерти одноголосні у своїх оцінках: це патостримінг. Подібні відео мають на меті розширити аудиторію та здобути популярність на основі страждань чи хвороб інших людей», — йдеться у матеріалі.

Користувачі вважають, що потрібно ввести правові норми для припинення публікації такого контенту. Наразі найефективнішим інструментом є скарги на платформах, де він був опублікований, включно з YouTube, Instagram, TikTok і Facebook.

Після шквалу негативних реакцій та уваги з боку щецинського депутата українець видалив відео.

Раніше ми розповідали історію про чоловіка, який був безхатьком, а став мільйонером.

Йдеться про Майкла Брендона Поупа з Лас-Вегаса. Він пройшов шлях від безхатченка до успішного підприємця, який заробляє сотні тисяч доларів на рік. Це приклад неймовірної стійкості.

Примітно, що у 26 років хлопець без вищої освіти кардинально змінив своє життя. Ба більше, він забезпечив майбутнє для своєї родини, яка свого часу втратила все.

296
