У Польщі українець врятував двох дітей, які провалилися під лід

Лід / © Pixabay

Реклама

У Польщі українець кинувся рятувати двох 9-річних дівчаток, які провалилися під кригу на Бидгощському каналі. Завдяки його рішучим діям трагедію вдалося запобігти.

Про це повідомила місцева поліція Бидгоща та представники міської влади, пише видання Inpoland.

Інцидент стався у суботу, 10 січня, близько 11:20 ранку. До поліції надійшло повідомлення про двох дітей, що застрягли на льоду біля п’ятого шлюзу на Бидгощському каналі поблизу вулиці Czarnej Drogi. За інформацією правоохоронців, 9-річні сестри гралися на замерзлому каналі, коли раптом лід під ними тріснув і діти провалилися у крижану воду.

Реклама

Очевидцем події став Олександр, який перебував поруч на мосту. Чоловік одразу кинувся на допомогу. Він побачив, як спершу під лід провалилася одна дівчинка, а за кілька секунд — друга. Олександр пробіг береговою стежкою, щоб знайти найбільш безпечний доступ до дітей.

На іншому боці каналу він помітив літнього чоловіка і покликав його на допомогу. Разом вони знайшли довгу гілку, яку простягнули дівчаткам, щоб ті могли вхопитися. Дівчата перебували у воді по шию. Літній чоловік також дав свій шарф, яким вони допомогли рятувати дітей.

Олександр родом зі Слов’янська та проживає в Бидгощі з початку повномасштабної війни в Україні. В Україні він служив у поліції у званні майора, а зараз працює у Польщі водієм вантажівки.

За проявлену мужність українця запросили до міської ради Бидгоща. Голова Комітету безпеки Марек Єленєвський організував зустріч Олександра з мером міста Рафалом Бруським, щоб відзначити його героїчний вчинок.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Варшаві на аеропорту Окенце прикордонники затримали 29-річну українку через напис «бомба» на її чолі.