У Польщі українець задушив 14-річну дівчинку з Рівненщини: деталі злочину

Затриманий зловмисник. Telegram-канал "Твоє Рівне"

Реклама

У Польщі 14-річну дівчину з Рівненщини задушив 24-річний українець.

Про це повідомляє Polskie Radio dla Ukrainy.

Трагедія сталася умісті Кемпно Великопольського воєводства.

Реклама

Дівчину у четвер, 29 січня, знайшли на підлозі в орендованій квартирі. Рятувальники намагалися реанімувати дитину, але, на жаль, врятувати її не вдалося.

Мати дівчини на той момент перебувала на роботі. Сусіди повідомили власницю квартири, оскільки з помешкання лилася вода і текла на нижній поверх. Квартира була зачинена на ключ.

Під час огляду тіла спочатку не було виявлено жодних видимих тілесних ушкоджень. Проте згодом медична експертиза підтвердила насильницький характер смерті. За результатами розтину, причиною смерті дівчинки стало удушення.

«Підтверджуємо, що у зв’язку з цією справою затримано 24-річного громадянина України», — сказала речниця поліції міста Кемпно Аніта Вилeнґа.

Реклама

Йому вже офіційно висунули звинувачення у вбивстві. Чоловікові загрожує від 10 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії, щоб встановити мотиви злочину та всі деталі злочину.

За інформацією «Суспільного», загибла дівчина родом з міста Здолбунів Рівненської області. Як додають місцеві рівненські пабліки, чоловік зізнався у скоєному та сказав, що задушив дівчину під час сварки.

Нагадаємо, що у Польщі жінка напала з ножем на таксиста-українця і пограбувала його.