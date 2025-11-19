У Польщі українського водія оштрафували на понад 362 тис. грн: що він скоїв

Поліція Польщі / © depositphotos.com

Реклама

У Гданську затримали 22-річного громадянина України, який намагався втекти від дорожньої поліції після перевищення швидкості. Загальна сума штрафів становила 31 500 злотих (понад 362 тис. грн), також водієві нарахували 210 штрафних балів, заборонили керування авто та зобов’язали внести 5 000 злотих застави.

Про це повідомляє Policja.PL.

Інцидент стався 16 листопада. Патрульні зафіксували, що Audi рухалося проспектом Звиценства зі значним перевищенням — на 58 км/год. Коли поліцейські подали сигнал про зупинку, водій натиснув на газ і почав тікати.

Реклама

Переслідування проходило кількома вулицями Гданська і завершилося на трасі S7, де втікача затримали. Перевірка на алкоголь і наркотики не виявила порушень, однак поліцейська база даних показала: у вересні він уже ігнорував вимогу зупинитися на трасі S6.

Наступного дня українцю висунули два кримінальні звинувачення — за відмову виконати наказ поліції про зупинку. До завершення слідства він перебуватиме під наглядом правоохоронців і не матиме права керувати автомобілем.

У головному управлінні поліції у Гданську зазначили, що ігнорування зупинки для перевірки на дорозі карається ув'язненням терміном на 5 років.

Нагадаємо, у Польщі сімох місцевих мешканців затримали за підозрою у викраденні, катуванні та позбавленні волі 44-річного громадянина України. Резонансний злочин стався у Ченстохові.