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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі українці кричали, що вони готують теракт та імітували розстріл: все закінчилось несподівано

Після гучного дебошу двох українців польська поліція депортувала на Батьківщину.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Польщі затримали двох українців

У Польщі затримали двох українців / © Associated Press

У Польщі затримали двох молодих українців, як кричали з балкона, що у них є бомба, і цілилися з «пістолета» у випадкових перехожих.

Про це пише польське видання onet.pl.

У п’ятницю, 13 листопада, вдень на вулиці Валонській у вроцлавському передмісті Олавському двоє молодих чоловіків вийшли на балкон однієї з квартир і почали кричати, що вони терористи, а в помешканні знаходиться вибуховий пристрій. Однак це ще не все — вони націлювали на випадкових перехожих предмет, схожий на вогнепальну зброю, вдаючи, ніби стріляють у них.

Як повідомляє поліція Вроцлава, чоловіки поводилися дуже агресивно. Вони викрикували на адресу людей погрози на національному ґрунті та публічно схвалювали нещодавні трагічні події у Кракові.

На місце події негайно були направлені пожежники та підрозділи поліції з попередження правопорушень. Правоохоронці швидко вступили в дію та затримали нападників. Ними виявилися двоє громадян України віком 18 та 19 років. Зброя, з якої вони цілилися в людей, була лише реплікою, а повідомлення про замінування виявилося фальшивим.

Для обох підлітків ця витівка закінчилася миттєво. Їм були висунуті звинувачення у фальшивій тривозі, публічному схваленні злочину та погрозах на національному ґрунті. Однак польська держава не стала чекати на судовий процес. Відразу після допиту чоловіків передали Прикордонній службі, а в суботу ввечері їх депортували до України.

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