У Польщі усвідомлюють погрози з боку Москви і готуються — журналіст

Літаки над Кремлем / © Associated Press

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Польща та країни Балтії чітко усвідомлюють всю небезпеку, яку несе Росія, тому серйозно ставляться до погроз з боку Москви.

Про це в етері Еспресо заявив польський журналіст Даріуш Матерняк.

Він прокоментував погрози очільника Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна на адресу Варшави та країн Балтії.

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«Звісно, ці погрози слід сприймати дуже серйозно, і ми намагаємося робити саме так — маю на увазі Польщу та країни Балтії. Йдеться не лише про заяву Наришкіна в Мінську кілька днів тому, а й про загрозу, яка існує щонайменше з 2022 року, а насправді — ще раніше. Ми усвідомлюємо, що ця загроза є абсолютно реальною», — наголосив Матерняк.

Він нагадав, що під час російської агресії проти Грузії, колишній президент Польщі Лех Качинський під час свого виступу в Тбілісі заявив, що наступною стане Україна, а потім країни Балтії, та, можливо, Польща. І сьогодні стає очевидним, що цей прогноз справджується. Агресивні плани щодо України вже реалізовуються, тому можна очікувати таких дій проти країн Балтії та Польщі. У Варшаві це розуміють, тому готуються.

«Зараз триває гібридна агресія з боку Росії та Білорусі проти Польщі, Литви та інших країн Балтії. Насамперед маю на увазі ситуацію на польсько-білоруському кордоні: тиск через потік нелегальних мігрантів із боку Білорусі та Росії зростає. Ще один важливий аспект, на який варто звернути особливу увагу цього року, — це навчання „Захід-2025“, заплановані на вересень. Це завжди надзвичайно важлива подія з погляду оцінки намірів РФ та рівня військової загрози для нашого регіону», — зауважив Матерняк.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда назвав «класичною російською дезінформацією» погрози очільника Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.

Ми раніше інформували, що колишній очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував уряд своєї країни за «короткозорість» через відмову від миротворчої місії в Україні.