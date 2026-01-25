У Польщі в березні закінчується дія тимчасового захисту біженців: як легалізуватися українцям

Українці / © ТСН.ua

Польща готує зміни до правил працевлаштування українців після завершення дії тимчасового захисту у березні 2026 року, що може ускладнити доступ до ринку праці для частини мігрантів та створити додаткове навантаження на роботодавців.

Про це повідомила віцепрезидент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, наразі у Польщі розглядається законопроєкт, який фактично продовжує пільгові умови працевлаштування для українців зі статусом PESEL UKR. Вони, як і раніше, матимуть право на легальну роботу без необхідності отримання окремого дозволу на працевлаштування.

Водночас документ передбачає ускладнення умов для українців, які перебувають у Польщі з іншим правовим статусом. Йдеться про осіб, що мають тимчасові або довгострокові дозволи на проживання, зокрема карти тимчасового побиту, окремі дозволи на роботу, а також студентський або бізнес-статус.

Кіріченко зазначила, що такі зміни можуть мати негативний вплив на польський ринок праці, оскільки створюють додаткове бюрократичне навантаження для компаній. За її словами, польські організації роботодавців уже реагують на ці ініціативи критично, адже посилення адміністративних вимог може стримувати процес найму та призвести до дефіциту робочої сили в окремих секторах економіки.

Вона також наголосила, що після завершення дії тимчасового захисту, запровадженого на основі директиви Європейського Союзу, країни-члени ЄС зобов’язані забезпечити правові механізми для переходу українських біженців на інші підстави легального перебування. Серед таких підстав вона назвала гуманітарні причини, працевлаштування, навчання або возз’єднання сім’ї.

За словами Кіріченко, формат реалізації цього переходу у Польщі залежатиме від комплексу чинників, зокрема від законодавчих рішень, внутрішньополітичної ситуації та позиції уряду щодо подальшої міграційної політики. На цьому етапі, зазначила вона, складно прогнозувати, якою саме буде ситуація через рік.

Водночас віцепрезидент Gremi Personal висловила переконання, що процес буде впорядкованим і відбуватиметься в межах правового поля Європейського Союзу. За її словами, Польща як держава-член ЄС зобов’язана узгоджувати свої національні рішення із загальноєвропейськими рамками.

Коментуючи можливі варіанти легалізації перебування українців у Польщі, Кіріченко зазначила, що її компанія не займається питаннями легалізації, а тому не може надавати універсальні рекомендації. Вона підкреслила, що умови перебування у країні у кожного мігранта є індивідуальними.

За її словами, українцям варто виходити з власних обставин, зокрема з того, чи працюють вони за трудовим договором, ведуть підприємницьку діяльність або навчаються, і вже на цій основі подаватися на отримання карти побиту. Водночас для пенсіонерів, зазначила Кіріченко, доцільно поки що залишатися зі статусом PESEL UKR.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Польщі розробив законопроєкт, який передбачає поступове скасування ключових положень спеціального закону про підтримку громадян України.