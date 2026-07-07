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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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176
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У Польщі в коробці знайшли мертве немовля: дитину цинічно вбили

У Польщі поліція знайшла мертве немовля. Експертиза встановила, що дитину вбили.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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У Польщі розслідують вбивство немовляти

У Польщі розслідують вбивство немовляти / © Unsplash

У Польщі розслідують загадкову смерть немовляти. Матір’ю дитини є 15-річна дівчина, батька ще розшукують. Також правоохоронці встановлюють, хто причетних до вбивства малечі.

Про це пише польське видання fakt.pl.

Трагедія сталась у червні 2026 року в селі Сулістрова (Підкарпатське воєводство). 15-річна дівчина потрапила до лікарні після пологів. Немовля ж знайшли мертвим в її будинку.

Слідчі підозрюють, що новонародженого вбили, і говорять про це прямо.

«До смерті дитини причетні треті особи. Проводяться інтенсивні слідчі дії, а розслідування ведеться за фактом вбивства», — повідомляє Йоанна Слюсарська-Стопа, окружна прокурорка в Кросні.

Відомо, що поліція обшукала будинок породіллі. Мертве немовял сховали в коробці й залишили на горищі. Спочатку затримали трьох осіб із найближчої родини дівчини — її батьків та сестру. Згодом їх відпустили.

Наразі польська поліція шукає усіх причетних до трагедії, зокрема і батька немовляти.

Нагадаємо, у Польщі чоловіка підозрюють у вбивстві своєї родини, серед жертв — 8-денне немовля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
176
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