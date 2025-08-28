У Польщі в житловому будинку виявили моторошну знахідку: що сталось

У Польщі виявили тіло невідомого чоловіка / © Freepik

У Польщі під час примусового виселення у квартирі знайшли тіло 38-річного чоловіка.

Про це пише польське видання onet.pl.

Ексмісія в одному з будинків у Білій Підляській (Люблінський воєводство) закінчилася шокувальною знахідкою. У кухонній кімнаті помешкання було знайдено тіло чоловіка. Сусіди востаннє бачили його восени минулого року. Прокуратура проводить розслідування щодо можливого доведення до самогубства.

Як повідомив Міхал Роман, районний прокурор в Білій Підляській, тіло було знайдено під час дій судового виконавця в рамках виконавчого провадження проти орендаря квартири.

Прокуратура кваліфікувала справу за статтею 151 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання від 3 місяців до 5 років позбавлення волі за спонукання до самогубства або сприяння в цьому.

Через значний ступінь розкладу тіла не вдалося однозначно встановити особу померлого. Прокурор Міхал Роман пояснив, що експерти вже провели розтин тіла в Інституті судової медицини в Любліні, але для підтвердження особи необхідно провести генетичну експертизу. Слідчий також чекає на висновок щодо причини та дати смерті.

