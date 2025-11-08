У Польщі відхилили "антибандерівський" закон Навроцького: що він передбачав

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Getty Images

Законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького про внесення змін до закону про допомогу громадянам України, який містив пропозицій про покарання за пропаганду «бандеризму» та «ідеології ОУН-УПА», був відхилений Сеймом.

Про це повідомляє RMF24.

Президентський законопроєкт дублює більшість положень щодо поступового скасування деяких видів допомоги українським біженцям, які були в законі, підготовленому урядом, і які вже ухвалив польський парламент.

Однак, у законопроєкті Навроцького були також деякі інші пропозиції.

Зокрема, у документі йшлося про запровадження покарання за пропаганду «бандеризму» та діяльності ОУН-УПА, яку було прирівняно до пропаганди нацизму, комунізму чи фашизму.

За публічну пропаганду «ідеології Організації українських націоналістів, угруповання Бандери та Української повстанської армії» передбачалося позбавлення волі на строк до трьох років.

Ба більше, згідно з положеннями законопроєкту, польський Інститут національної пам’яті мав фіксувати та публікувати документи щодо злочинів, скоєних проти осіб польської національності або громадян Польщі інших національностей у період з 8 листопада 1917 року до 31 липня 1990 року «бандерівцями», бійцями УПА та українських збройних формувань, що «співпрацювали з німецьким Третім Рейхом».

Президент Польщі також запропонував збільшити покарання за незаконний перетин польського кордону до п’яти років позбавлення волі та збільшення терміну покарання за організацію незаконного перетину кордону до 12 років позбавлення волі.

Окрім того, Кароль Навроцький пропонував збільшити мінімальний термін безперервного проживання в Польщі, необхідного для визнання іноземця громадянином — з трьох до десяти років.

Нагадаємо, 12 вересня польський Сейм ухвалив закон, яким, зокрема, передбачено, що виплату соціальної допомоги отримають тільки ті біженці з України, які працевлаштовані в Польщі.