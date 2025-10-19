Чи повинен Зеленський під тиском віддати землі Росії: відповідь прем’єра Польщі Туска

Володимир Зеленський і Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ніхто з міжнародної спільноти не повинен тиснути на президента Володимира Зеленського щодо територіальних поступок Росії.

Про це Туск написав у соцмережі Х.

«Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію», — наголосив він.

За словами польського прем’єра, умиротворення агресора ніколи не було шляхом до справедливого та тривалого миру.

Нагадаємо, за інформацією FT, на зустрічі у Білому домі Трамп з лайкою вимагав від Зеленського здати Донеччину, погрожуючи «знищенням України».