Чи повинен Зеленський під тиском віддати землі Росії: відповідь прем’єра Польщі Туска
Туск наголосив, що ніхто не повинен тиснути на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ніхто з міжнародної спільноти не повинен тиснути на президента Володимира Зеленського щодо територіальних поступок Росії.
Про це Туск написав у соцмережі Х.
«Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію», — наголосив він.
За словами польського прем’єра, умиротворення агресора ніколи не було шляхом до справедливого та тривалого миру.
Нагадаємо, за інформацією FT, на зустрічі у Білому домі Трамп з лайкою вимагав від Зеленського здати Донеччину, погрожуючи «знищенням України».