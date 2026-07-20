В’їзд українських чоловіків до ЄС / © ТСН

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У МВС Польщі офіційно розставили всі крапки над «і» щодо в’їзду українських чоловіків призовного віку. Нові правила європейського захисту не закриють кордон, проте передбачають обов’язкову фіксацію прибуття.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик, повідомляє «Польське радіо».

За словами заступника міністра, українці призовного віку й надалі матимуть можливість перетинати польський кордон. Водночас факт такого перетину прикордонники офіційно фіксуватимуть.

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«З формальної точки зору це два різні питання. По-перше, особа, яка підлягає мобілізації в Україні, звичайно, зможе в’їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. По-друге, польська Прикордонна служба під час перетину кордону такими особами фіксуватиме цей факт — чи шляхом проставлення штампа, чи шляхом видачі відповідного підтвердження», — пояснив Дущик.

Водночас нововведення не стосуватимуться громадян України, які вже перебувають у Євросоюзі та раніше отримали статус тимчасового захисту.

«Якщо людина вже колись отримала тимчасовий захист в одній із держав Європейського Союзу, а потім захоче змінити країну перебування, це вже інша ситуація, і вона має звертатися із відповідною заявою. Натомість якщо особа отримала тимчасовий захист у Польщі, виїхала та втратила це право, але вже мала його раніше, то його поновлення відбувається автоматично. Нові правила стосуються виключно тих осіб, які ніколи раніше не користувалися тимчасовим захистом«, — зазначив заступник міністра.

Очікується, що зміни, які готує ЄС, стосуватимуться як чоловіків, так і жінок призовного віку.

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Нагадаємо, 15 липня Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, але нові заявники тепер мусять підтвердити виконання військових обов’язків в Україні. Це обмеження не стосується тих, хто вже має статус у ЄС. Для нових заяв потрібні документи про законний виїзд або звільнення від служби.

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