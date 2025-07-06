У Польщі водіям загрожує штраф за кондиціонер в авто: важливий нюанс

Авто

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У Польщі водіям загрожує штраф за кондиціонер в авто. Він накладається у випадку, якщо машина стоїть з ввімкненим двигуном понад 1 хвилину.

Про це пише Auto Swiat.

Автори матеріалу пояснюють: якщо ми стоїмо, чекаючи на зелене світло, то наша машина рухається і двигун може працювати. Однак, якщо ми зупиняємося на парковці під магазином або на тротуарі, то за хвилину після зупинки, теоретично, слід вимкнути двигун. Проте вимога не діє поза населеними пунктами.

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Який розмір штрафу за кондиціонер у автомобілі

За стоянку більше ніж 1 хвилину з ввімкненим кондиціонером у межах населеного пункту водієві можуть виписати штраф до 100 злотих (близько 1200 гривень).

Водночас до цього виду правопорушень переважно ставляться досить поблажливо. Автори визнають, що ризик зіткнутися з поліцейським, який захоче оштрафувати вас за охолодження машини на зупинці, невеликий. Щобільше, в певних ситуаціях така поведінка навіть виправдана (наприклад, в машині маленька дитина, на вулиці спекотно).

Поліцейські також можуть скористатися статтею 60 Закону про дорожній рух та оштрафувати водіїв на 300 злотих. Робота кондиціонера безпосередньо залежить від роботи двигуна транспортного засобу, а тривала зупинка з працюючим двигуном призводить до шуму та надмірного викиду вихлопних газів. Тому поліція, якщо вважатиме за потрібне, може скористатися цим правом і покарати водія на його підставі.

Як ми писали раніше, авто зі США користуються неабиякою популярністю серед українців. Утім вони мають одну спільну проблему, через яку можна отримати штраф. Йдеться про колір поворотників.

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В Україні від 2017 року діє стандарт, згідно з яким поворотники мають бути виключно жовтого кольору. Це правило, на перший погляд, може здатися неважливим, але воно пов’язане з безпекою на дорогах — жовті сигнали видно значно краще, особливо вночі та в погану погоду.