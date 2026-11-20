У Люблінському воєводстві лунали сирени, піднімали винищувачі / © Associated Press

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький підтвердив інформацію військових про падіння об’єктів (у Білгорайському повіті Люблінського воєводства) під час ранкової масованої атаки Росії на Україну 20 листопада 2026 року.

Про це повідомляє wiadomosci.onet.pl.

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За словами Босацького, польське МЗС отримало дані від Оперативного командування видів збройних сил про те, що в Білгорайському повіті (поблизу населених пунктів Хмелек / Липовець) міг впасти один із російських об’єктів, задіяних під час масованого обстрілу України.

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Що передувало

Зранку Росія масовано вдарила по західних областях України.

Польські військові писали про ймовірне порушення повітряного простору невідомим об’єктом. Монітори писали про заліт крилатої ракети РФ до території країни, у Любліні оголошували тривогу.

Місцеві жителі чули вибух, а камери спостереження поблизу Хмелека зафіксували спалах близько 6:30–6:35 ранку.

Водночас речник DORSZ підполковник Яцек Горишевський повідомив RMF FM, що розслідуються два інциденти. Зокрема, один із цих об’єктів впав на землю поблизу Рудника-над-Сяном у Ніському повіті Підкарпатського воєводства. Туди направили пожежників.

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Очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що ворог випустив ракети Х-101 та «Калібри», що переважно летіли на захід України.

«Доволі високий відсоток перехоплення. Одна з ракет, ймовірно, перетнула державний кордон з Польщею, інформація перевіряється», — заявив Ігнат.

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