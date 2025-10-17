У Польщі виявили підземний тунель на кордоні: фото

Кордон Польщі з Білоруссю / © із соцмереж

Польські прикордонники у Підляському воєводстві виявили тунель, прокопаний на кілька десятків метрів під парканом на кордоні Польщі та Білорусі.

Про виявлений підкоп, яким нелегальні мігранти намагаються обійти загородження, повідомив очільник МВС Польщі Марцін Кервінський у соцмережі Х, опублікувавши відповідні фото.

За словами міністра, підкоп починався на білоруській стороні і закінчувався приблизно за 20 метрів від паркану на польській стороні.

«Завдяки передовим електронним системам на загороджувальному бар’єрі польсько-білоруський кордон ефективно захищений!» — заявив Кервінський.

Польське видання Onet зазначило, що такий підкоп на кордоні виявлено не вперше. У вересні нелегальні мігранти у такий спосіб намагалися перетнути кордон з Білорусі до Польщі.

Тоді співробітники поліції попередили патрулі на місці, які запобігли спробі чотирьох іноземців незаконно перетнути кордон. Їх повернули до Білорусі.

У виданні нагадали, що на кордоні з Білоруссю стоїть сталевий бар’єр заввишки 5,5 метра, побудований у 2022 році. Він є основним елементом захисту цього кордону від нелегальної міграції. Його доповнює електронний бар’єр, який охоплює також ділянки річки.

Нагадаємо, у Польщі під час навчань НАТО Falcon Autumn нідерландські військові помітили кілька підозрілих безпілотників, походження яких було невідоме.