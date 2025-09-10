У Польщі виявили уламки російських БпЛА (фото)

Уламки БпЛА у Польщі

У середу, 10 вересня, дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. Там продовжують виявляти уламки збитих російських БпЛА.

Кадри публікують у Мережі.

Як зазначається, дрон впав у місті Мнішкув, що у Лодзинському воєводстві.

Уламки ще одного збитого БПЛА виявлено на цвинтарі на південному сході Польщі, за 40 км від кордону з Україною Про це повідомила Окружна прокуратура у місті Замостя.

Додамо, що раніше польські ЗМІ повідомили про наслідки удару БпЛА по Польщі. Так, російський дрон атакував житловий будинок у Вириках (Влодавський повіт, Люблінське воєводство). Пошкоджено дах будівлі та автомобіль, який стояв у дворі. На щастя, люди не постраждали.

Влада наразі не може чітко сказати, чи це був дрон, який влетів у буднок, чи лиха наробили уламки.

Очільник міста визнає, що люди, які чули вибух і бачили польські винищувачі, дуже занепокоєні. Ситуація досить складна та тривожна.

Нагадаємо, 10 вересня російські БпЛА залетіли на територію Польщі. Дрони збивали польські військові.

Як відзвітували в оперативному командуванні, польські та союзні повітряні операції, пов’язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися. Триває пошук та визначення місцезнаходження можливих місць падіння уламків БпЛА. Людей закликали не наближатися до невідомих предметів, натомість оперативно інформувати про них поліцію.

Президент України Володимир Зеленський додав: щонайменше 8 ударних дронів були націлені в напрямку Польщі.