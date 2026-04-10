У Польщі виявили уламок ракети: що відомо про знахідку

Військова поліція Польщі. Ілюстративне зображення / © Twitter

У селі Ярославець Люблінського воєводства Польщі на території саду знайдено фрагмент ракети, який пролежав тут понад півроку.

Про повідомило RMF24 з посиланням на заяву Військової жандармерії.

У повідомленні йдеться, що у п’ятницю, 10 квітня, «у фруктовому саду було знайдено фрагмент ракети, яку, найімовірніше, використовували для боротьби з російськими безпілотниками в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року».

«Район огороджено. Загрози життю чи здоров’ю людей немає», — додали польські силовики.

Речник відділення військової поліції в Любліні майор Даміан Станула підтвердив, що у Ярославці приватна особа під час роботи у саду знайшла фрагмент підозрілої ракети.

Він додав, що наразі на місці події працює слідча група, туди також направлено військового прокурора.

Наразі фото знахідки не публікують.

Відомо, що село Ярославець знаходиться біля міста Замость, приблизно за 60 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня 2025 року російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі. Дрони збивали польські військові.

У наступні тижні уламки безпілотників та фрагменти ракет, якими їх збили, були знайдені на території сусідньої країни, зокрема в Люблінському воєводстві.