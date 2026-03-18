У Польщі викрали табличку "Площа Вільної України": що заявили в поліції
У польській Гдині невідомі викрали табличку «Площа Вільної України». Поліція розпочала пошуки зловмисників.
У польському місті Гдиня невідомі демонтували та викрали стовпчик із написом «Plac Wolnej Ukrainy» («Площа Вільної України»).
Про це повідомив консул України в Гданську Олег Височан у коментарі «Укрінформ».
За його словами, українська сторона оперативно звернулася до правоохоронців після того, як інформація про інцидент з’явилася у відкритому доступі.
«Ми одразу зв’язалися з поліцією, направили офіційне звернення і підтримуємо контакт із міською владою. Пошуки розпочалися, але наразі причетних не встановлено», — зазначив дипломат.
Поліція звернулася до громадян
Польська поліція вже заявила про пошук можливих свідків події та закликали всіх, хто має будь-яку інформацію, повідомити про це.
У консульстві підкреслюють, що розцінюють інцидент не як звичайне хуліганство, а як навмисну провокацію.
«Це не просто акт вандалізму, а спроба зневажити символи українсько-польської дружби», — наголосив Височан.
Це не перший випадок вандалізму в Польщі
За словами дипломата, за останні два роки подібні інциденти траплялися вже кілька разів. У одному з попередніх випадків зловмисника вдалося ідентифікувати та затримати — він сам фільмував свої дії.
Попри це, у консульстві наголошують, що такі випадки не вплинуть на відносини між країнами.
«Жодні акти вандалізму не здатні підірвати міцний фундамент українсько-польського партнерства», — підкреслив консул.
Реакція міста
Місцева влада та жителі Гдині вже висловили підтримку Україні. Раніше подібні таблички, пошкоджені або викрадені, відновлювали коштом міського бюджету.
Українська ж сторона подякувала польській громаді за швидку реакцію та солідарність.
Нагадаємо, в Україні, у Білій Церкві невідомий зламав державний прапор і кинув на землю. Це відбулося на території Спасо-Преображенського собору.