У Польщі вимагають перегляду українських підручників через трактування Волинської трагедії

Барбара Новацька / © Associated Press

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Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька у листі до українського колеги Оксена Лісового висловила занепокоєння тим, як події на Волині 1940-х років висвітлюються в українських підручниках з історії.

Про це повідомляє РАР.

Очільниця польського МОН звернула увагу на зміст підручника під назвою «Історія України» для 10 класу середньої школи, виданого 2023 року.

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У наведеному в листі уривку стверджується, що причиною загострення польсько-українських відносин у період Другої світової війни «були масові вбивства українців, скоєні Армією Крайовою».

«Її жертвами стали мешканці Хелмської, Підляської, Галицької та Волинської областей. Кривава польсько-українська війна, в результаті якої загинули не тільки солдати, а й цивільні особи, тривала до 1947 року», — йдеться в листі.

Новацька попросила українського міністра «вжити негайних заходів, зокрема переглянути інші підручники та підготувати нові, які відповідатимуть сучасному стану польсько-українських відносин».

Міністерка також запропонувала підготувати спільний підручник з історії в межах двосторонньої польсько-української експертної комісії з удосконалення підручників з історії та географії.

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Нагадаємо, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який офіційно вступить на посаду 6 серпня, звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням масштабувати процес ексгумації жертв Волинської трагедії.

«Я хотів би офіційно звернутися до президента Володимира Зеленського з проханням про можливість здійснення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, а волинські сім’ї досі страждають від травми, що сталася 82 роки тому», — зазначив Навроцький.

Не так давно Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії.

Про це повідомив польський премʼєр Дональд Туск.

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«Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю. Очікуємо подальших рішень», — написав він.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що блокуватиме вступ України до ЄС, допоки не вирішиться питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувалися масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.