У Польщі з'ясували, хто ухвалить рішення про Орден Білого Орла Зеленському

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

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У Польщі відбулося засідання Капітули Ордену Білого Орла щодо державної нагороди для президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив представник Інституту національної пам’яті Польщі Рафал Лескевич у соцмережі X.

За його словами, члени Капітули представили свою позицію президенту Польщі Каролю Навроцькому, який був присутнім під час засідання.

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«Сьогодні зібралася Капітула Ордену Білого Орла у справі ордену, наданого президенту України Володимиру Зеленському. Капітула представила свою думку президенту Республіки Польща Каролю Навроцькому, який брав участь у засіданні. Президент ухвалить рішення у відповідний час», — написав Лескевич.

Наразі деталі щодо рекомендацій Капітули чи можливих термінів рішення не повідомляють.

Орден Білого Орла — найвища державна нагорода Польщі. Його вручають за визначні заслуги перед польською державою та суспільством.

Скандал через Орден Білого Орла

Нагадаємо, раніше у Польщі виник скандал через Орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

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Глава уряду Дональд Туск заявив про загострення польсько-українських відносин через присвоєння українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА та закликав президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до відвертої розмови.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із різкою заявою щодо ініціативи позбавити Зеленського Ордену Білого Орла, адже це вплине на зовнішню політику Польщі.

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