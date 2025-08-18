У Польщі з 2026 року нові правила оренди житла: що зміниться

Польща вводить обов’язкові електронні рахунки для орендодавців / © Pixabay

Реклама

З лютого 2026 року в Польщі набудуть чинності нові вимоги для власників приватного житла, які здають його в оренду.

Про це пише Іnpoland.

Зокрема, орендодавцям може знадобитися ідентифікаційний податковий номер (NIP) та обов’язкове електронне виставлення рахунків через Національну систему реєстрації платників податків (KSeF).

Реклама

Ці зміни пов’язані з впровадженням Національної системи електронних рахунків-фактур (KSeF), яка обов’язково застосовуватиметься до всіх платників VAT. Усі власники квартир, які здають їх в оренду, формально вважаються платниками податку на додану вартість (VAT). Залежно від умов оренди, орендодавець може бути звільнений від сплати податку, але після впровадження KSeF невиконання нових вимог може призвести до проблем з податковими органами.

Наразі відсутність знань про свій статус платника VAT не створює жодних юридичних зобов’язань для приватних орендодавців. Проте після лютого 2026 року ситуація зміниться: навіть ті, хто формально звільнений від VAT, повинні будуть виконувати вимоги KSeF. Це означає, що орендодавці повинні отримати ідентифікаційний податковий номер NIP та оформлювати електронні рахунки для орендарів, які запитують офіційний документ.

Особливо це стосується випадків, коли орендарем є компанія. У такому випадку орендодавець буде зобов’язаний виставляти рахунок-фактуру через систему KSeF, яка вимагає наявності NIP. Таким чином, навіть приватні орендодавці, які раніше не займалися обліком VAT або не виставляли рахунки-фактури, тепер повинні будуть виконувати нові податкові правила.

Нові вимоги покликані уніфікувати систему реєстрації та оподаткування орендних платежів, спростити контроль за обігом коштів та забезпечити більшу прозорість податкових операцій. Орендодавцям радять заздалегідь ознайомитися з правилами KSeF, отримати необхідний NIP та налаштувати електронне виставлення рахунків, щоб уникнути штрафів або непорозумінь з податковими органами.

Реклама

Таким чином, запровадження Національної системи електронних рахунків-фактур в Польщі стане важливим кроком для приватних орендодавців, які прагнуть дотримуватися законодавства та уникати проблем із податковою службою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща оновила фінансові правила для в’їзду українців. Тепер під час перетину польського кордону українцям потрібно підтвердити наявність коштів на проживання та повернення додому.