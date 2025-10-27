У Польщі з будівлі консульства України зірвали державний прапор

У Польщі зірвали прапор України / © Василь Боднар

У Перемишлі на південному сході Польщі невідомі зірвали державний прапор на будівлі консульства України. Це вже шостий інцидент з наругою над українськими державними символами за останні пів року.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у cоцмережі X.

- Хвиля антиукраїнської ненависті в соцмережах знову призвела до зриву українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі. Це щонайменше п’ятий акт публічного осквернення прапора в тому ж місці цього року, — написав він.

Український дипломат звернувся до польської поліції та МЗС з проханням розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності. Він нагадав, що за польським законодавством наруга над національним прапором карається позбавленням волі до одного року.

Боднар у коментарі Укрінформу повідомив, що попередні випадки зривання українського прапора з почесного консульства України в Перемишлі та українського Народного дому відбулися 16 червня, 6 липня і 10 серпня. Двічі — 16 серпня та 9 вересня — зловмисники намагалися зірвати символіку, але безуспішно.

«В одному випадку вже є вирок суду. Важливо, щоб були виявлені і покарані всі зловмисники, оскільки в іншому випадку це заохочуватиме до подальших такого роду дій», — наголосив Боднар.

Він додав, що почесний консул України в Перемишлі подав заяву до поліції, і польські правоохоронці розслідують інцидент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Білій Підляській польський політик та кандидат у президенти Ґжегож Браун у компанії молодого чоловіка зірвали прапор України, що висів на міській ратуші від лютого 2022 року як символ солідарності з Україною.