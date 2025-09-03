Моторошна аварія на переїзді: потяг зіткнувся з автобусом

У Польщі з потяга евакуювали 300 людей через моторошну аварію / © rmf24.pl

У Польщі в місті Желістшево (Поморське воєводство) пасажирський потяг сполученням Гдиня-Хель зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок інциденту постраждав водій автобуса, його доправили до лікарні. Завдяки швидкій реакції екстрених служб 300 пасажирів потяга було евакуйовано, ніхто з них не постраждав.

Про це пише RMF24.

Аварія сталася близько 11:30 ранку, коли 60-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter виїхав на залізничний переїзд просто перед потягом, що наближався. Водія з травмами госпіталізували, на місце події прибув гелікоптер швидкої допомоги. Наразі залізничний рух на цій ділянці призупинено, поліція встановлює причини інциденту.

Аварія в Польщі / © rmf24.pl

Збільшення кількості аварій на залізничних переїздах

Як повідомив Влодзімеж Келчинський, директор відділу безпеки PKP Polskie Linie Kolejowe SA, за літо на залізничних переїздах сталося 42 аварії, в яких загинуло 12 осіб. Цьогорічна статистика є найгіршою від 2018 року.

Келчинський наголосив, що більшість аварій стається через елементарні помилки водіїв, які ігнорують правила дорожнього руху. За його словами, кожен переїзд безпечний, якщо водії дотримуються правил.

Через ці інциденти було затримано понад тисячу поїздів, що спричинило затримки на загальну суму близько 19,8 тисячі хвилин.

