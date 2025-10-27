У Польщі за шпигунство затримали двох українців: що вони накоїли

Кайданки / © Pexels

У польському місті Катовіце спецслужби затримали двох громадян України, яких підозрюють у роботі на іноземну розвідку. Затримані займалися збиранням інформації про військовий потенціал Польщі та встановлювали приховані камери на маршрутах транспортування зброї для України.

Про це повідомив журналіст RMF FM Кшиштоф Засада.

Операцію спільно провели Служба військової контррозвідки, Агентство внутрішньої безпеки (ABW) та Окружна прокуратура в Любліні. Факт затримання підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Добжинський уточнив, що затримані — 34-річна жінка та 32-річний чоловік, які займалися збиранням інформації про військовий потенціал Польщі. Вони також встановлювали обладнання для спостереження за критичною інфраструктурою, зокрема приховані камери на маршрутах транспортування зброї та техніки для України, і збирали дані про польських військових.

Під час обшуків у підозрюваних знайшли значну кількість засобів зв’язку.

Обом висунули звинувачення у шпигунстві, за яке передбачено до восьми років ув’язнення. Суд постановив взяти їх під арешт на три місяці.

На брифінгу 27 жовтня Добжинський нагадав, що нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про вісім осіб, затриманих за підозрою у шпигунстві.

«Ці двоє входять до числа тих, про кого говорив прем’єр», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше у жовтні Добжинський повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки за останні місяці затримало 55 осіб, які діяли в інтересах російської розвідки та завдавали шкоди Польщі. Серед них — троє громадян України, затриманих у Польщі та Румунії за спробу організувати канал для перевезення вибухівки на Батьківщину.