Пів тисячі людей евакуювали в аеропорту Польщі: що трапилося

Аеропорт (ілюстративне фото) / © iStock

Окружний суд у Польщі ухвалив рішення про тримісячний арешт 28-річного чоловіка, чиї дії призвели до масштабної евакуації в аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві. Чоловік залишив без нагляду багаж. Через це служби евакуювали близько 500 пасажирів і тимчасово обмежили роботу термінала.

Про це повідомляє польське видання RMF 24.

Увечері 21 листопада служби аеропорту виявили у громадській зоні термінала безхазяйну сумку, в якій знаходився електронний пристрій. Через високий рівень загрози негайно евакуйовали приблизно пів тисячі осіб.

На місце оперативно прибули сапери. За допомогою спеціального робота вони провели огляд підозрілого багажу, підтвердивши, що небезпечних предметів у ньому немає. У ході розслідування поліція встановила, що багаж залишив 28-річний чоловік, який одразу після цього покинув будівлю аеропорту.

Правоохоронці повідомили, що чоловік повернувся у термінал приблизно через годину після початку роботи екстрених служб. Його затримали близько 03:00 (04:00 за Києвом). Поведінка фігуранта виявилася настільки нетиповою, що справою зайнялася окружна прокуратура.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і обрав запобіжний захід у вигляді трьох місяців арешту. Справу передали до військового відділу прокуратури для подальшого розслідування.

Раніше також повідомлялося, диверсії на залізниці у Польщі сталися 15 та 17 листопада. Перший інцидент стався поблизу населеного пункту Жичин у Мазовецькому воєводстві — вибух пошкодив рейки, а неподалік виявили ще один вибуховий пристрій, який не спрацював. Другий випадок зафіксували біля міста Пулави, де була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Тоді повідомлялося, що польська прокуратура висунула звинувачення у терористичній диверсії Олександру К. (39 років) та Євгенію І. (41 рік).