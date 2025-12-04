У Польщі заборонили партію, яка діяла понад 20 років: у чому причина

У Польщі заборонили діяльність комуністичної партії / © Associated Press

Конституційний трибунал Польщі заборонив діяльність комуністичної партії, яка існувала в країні від 2002 року. Судді постановили, що цілі та діяльність партії не відповідають конституції країни.

Про це повідомляє Polsat News.

«У польському праві немає місця партії, що прославляє злочинців і комуністичні режими, відповідальні за загибель мільйонів людей, включно з нашими співвітчизниками, польськими громадянами», — заявила суддя Конституційного трибуналу Христина Павлович, обґрунтовуючи ухвалене рішення.

Конституційний трибунал визнав, що діяльність партії порушує конституцію, яка забороняє діяльність у Польщі партій, що пропагують тоталітарні системи: нацизм, фашизм та комунізм. В результаті рішення призвело до повної делегалізації Комуністичної партії Польщі (КПП) та виключення її з партійного реєстру.

Рішення було ухвалене у повному складі під головуванням Богдана Свєнчковського.

Комуністична партія Польщі (КПП) є частиною Комуністичного Інтернаціоналу. До винесення вердикту комуністичні партії з усього світу висловлювали свою незгоду з забороною.

«Ця спроба заборонити Польську комуністичну партію є кульмінацією попередніх зусиль польської буржуазії та урядів, що підтримуються ЄС, офіційною ідеологією якого є антикомунізм „, — написали члени 35 комуністичних партій у спільній заяві.

Ще у 2020 році тодішній міністр юстиції Збігнєв Зьобро подав клопотання про делегалізацію Комуністичної партії Польщі. Однак тоді клопотання було відхилено.

В середині листопада цього року президент Кароль Навроцький подав до Конституційного трибуналу клопотання про визнання цілей та діяльності Комуністичної партії неконституційними.

На думку президента, КПП опирається на «тоталітарні методи та практику комунізму та представила припущення про використання насильства для здобуття влади та впливу на державну політику».

КПП не приховує свого коріння в більшовицькій партії. «Комуністична партія Польщі — це марксистсько-ленінська партія, що спирається на найкращі патріотичні та інтернаціоналістичні традиції польського робітничого руху», — йдеться у статуті КПП, опублікованому на вебсайті забороненої партії.

«У них є гімн „Інтернаціонал“, [в якому є слова] „це буде наша остання битва“, і саме цього я прошу. Нехай Конституційний трибунал покладе край цій битві, щоб, застосовуючи положення конституції, це стало останнім актом законного існування та діяльності партії під назвою Комуністична партія Польщі в Польщі», — сказав професор Даріуш Дудек, який представляє президента, перед Конституційним трибуналом.

