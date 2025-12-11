У Польщі загадково зник 34-річний чоловік: його тіло знайшли у чужій могилі

У Польщі розслідують моторошний злочин

У Польщі наприкінці листопада сталась моторошна подія: у могилі літньої жінки знайшли ще одне тіло. Дослідження ДНК підтвердило, що це чоловік з Катовіце, який зник у вересні.

Про це пише wprost.pl.

34-річний чоловік мешкав у місті Катовіце в Польщі. У вересні він вийшов з дому, щоб зустрітись із знайомими та загадково зник.

Наприкінці листопада на кладовищі в Житні під Радомськом (Лодзьке воєводство) в могилі літньої жінки було знайдено тіло чоловіка. Тіло було в стані розкладу, тому слідчі замовили дослідження ДНК.

Прессекретар окружної прокуратури в Катовіце Олександр Дуда повідомив газеті «Gazeta Wyborcza», що результати підтвердили, що це зниклий Марк К. Наразі результати розтину ще не готові.

Чоловік, пов’язаний із середовищем ультрас одного із польських футбольних клубів та причетний до торгівлі наркотиками, зараз співпрацює зі слідчими. Він зізнався в участі у викраденні Марка К., був свідком його смерті та вказав інших учасників події. 34-річний чоловік не був випадковою жертвою. Він був засуджений за торгівлю наркотиками і деякий час тому вийшов з в’язниці.

У Польщі встановлюють усіх причетних до злочину.